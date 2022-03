Prodajajo nekdanjo šolo, kupujejo zemljišče za EPK

Goriška občina namerava nabaviti zemljišče vzdolž mejne črte na Trgu Evrope / Transalpina. Informacija izhaja iz vsakoletnega načrta za odtujitve in nakupe, ki ga je v prejšnjih dneh sprejel občinski odbor. Levji delež napovedane prodaje občinskih nepremičnin za letošnje leto zadeva nekdanjo šolo Pitteri, ki naj bi jo po dolgoletnem postopku za 490.000 evrov letos odkupilo pravosodno ministrstvo.Na seznamu odtujitev nepremičnin in zemljišč, ki velja za triletno obdobje do leta 2024, so številne druge parcele in nepremičnine, ki so večinoma na seznamu že več let. To so poslopja in zemljišča, ki jih občina ne potrebuje več in jih zato daje na tržišče; med temi je tudi nekaj stanovanj. Med postopki, ki trajajo že dalj časa, je tudi zamisel, da bi stavbo nekdanje gradbene šole v Stražcah dali v uporabo zvezi Federcaccia, ki bi v njej lahko uredila center za predelavo divjačine. Če se bo projekt uresničil, bo to prvi tovrstni center v FJK.

Najpomembnejša novost letošnjega dokumenta, kjer se v veliki večini primerov več let drugače znajdejo iste parcele, je vsekakor nakup zemljišča ob skupnem trgu dveh Goric. Za vsoto 40.000 evrov bo občina od italijanskih železnic odkupila parcelo, ki teče vzdolž državne meje. Območje okoli novogoriške železniške postaje in pri mejni črti bodo v sklopu projekta Evropske prestolnice kulture prenovili in olepšali, na trgu oz. v njegovi bližini pa naj bi tudi zaživel EPICenter, osrednja lokacija projekta EPK. Kot izhaja iz pogovora z novo direktorico zavoda GO! 2025 Kajo Širok, ki ga objavljamo posebej, pa je gradnja EPICentra na meji iz birokratskih razlogov pod vprašajem, župan Ziberna pa pravi, da je nakup zemljišča v vsakem primeru v interesu občine, ki bo tako lahko z njim razpolagala v vidiku EPK.