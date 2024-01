Projekt Konjeniške poti bo letos nared

Banjška planota je eden od razvojnih potencialov novogoriške občine, ki ponuja številne možnosti razvoja. Turizem oziroma trajnostni turizem, osnovan na ohranjenem naravnem okolju, lokalnih tradicijah in kulturni dediščini, se dobro povezuje s pohodništvom, kolesarstvom in zaradi prisotnosti konjeniške ponudbe tudi s konjeništvom. Na planoti je v tem trenutku v začetku izvajanja projekt Konjeniške poti, saj se pripravljajo na začetek označevanja omenjene poti, projekt pa naj bi zaključen do konca leta 2024.

Banjška planota se je z leti precej turistično razvila. Število obiskovalcev, tako tujih kot tudi domačih, se povečuje, s tem pa tudi turistična ponudba. Predvsem sta prisotna kolesarstvo in konjeništvo, ki sta čedalje bolj priljubljeni aktivnosti, saj posamezniku omogočata ne le športno rekreacijo, ampak tudi umiritev od hitrega vsakdana. Planota ima polno makadamskih poti, po katerih se lahko popotnik odpravi in zaužije vse lepote, ki jih narava tam ponuja. »Žal se pa z večanjem števila obiskovalcev med tamkajšnjimi prebivalci pojavlja nezadovoljstvo, kajti ljudje nevede ali vede zahajajo po parcelah domačinov oziroma tamkajšnjih lastnikov,« opozarja novogoriška mestna svetnica Tanja Gregorič, ki se je na občino nedavno obrnila z vprašanjem, ali po Banjški planoti načrtuje ureditev kolesarskih in konjeniških poti. Hkrati poudarja, da je pravilna turistična strategija z urejenimi potmi in pripadajočo ponudbo nujno potrebna, da ne bodo zadovoljni le obiskovalci, temveč tudi tamkajšnji prebivalci.