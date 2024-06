Prometne zapore v Novi Gorici, a tudi v Gorici in Števerjanu

30. jubilejna kolesarska dirka Po Sloveniji danes prihaja v Novo Gorico, in sicer v 3. etapi, ki se bo začela v Ljubljani in bo v duhu GO! 2025 čezmejna. Na cilju na Kidričevi ulici kolesarje pričakujejo danes med 14.40 in 15.15, že pred tem pa bodo ne le v Novi Gorici, ampak tudi v občinah Gorica in Števerjan, veljale nekatere prometne omejitve.

Od 13. ure vse do zaključka športnega dogodka bodo za promet zaprte Svetogorska ulica, Ulica Mighetti, Ulica Orzoni, Ulica Don Bosco, Ulica Bella Veduta ter glavna cesta skozi Pevmo in Oslavje vse do Gornjega borjača (Località Tre buchi).

Prepoved parkiranja pa bo že od 9. ure dalje veljala v Svetogorski ulici, Ulici Mighetti, Ulici Orzoni, Ulici Don Bosco, Ulici Bella Veduta in ostalih omenjenih krajih.

Dirka bo potekala tudi po števerjanskem občinskem ozemlju, in sicer po Sovenci, Grajski ulici, Trgu Svobode in Ulici Oslavje. »Zaradi dogodka bo za zgornje ceste veljala popolna zapora prometa od predvidoma 13. do 15. ure oz. do zaključka kolesarske tekme,« sporoča Občina Števerjan.

Zaradi priprav na dirko so Kidričevo ulico v Novi Gorici od krožišča z Erjavčevo ulico do semaforiziranega križišča z Vojkovo cesto ter od krožišča z Erjavčevo ulico do Trubarjeve ulice že zaprli včeraj, prav tako je zaprta Ulica Zorka Jelinčiča med Ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico. V Novi Gorici in v Brdih pripravljajo ob progi številne zanimive aktivnosti. Posebej bodo izpostavili tudi točke oziroma znamenitosti v novogoriški in briški občini, ki bodo snemane iz zraka in predvajane v TV prenosu.