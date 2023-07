Promocija krajevnih dobrot v pričakovanju EPK

344 stojnic, ki bodo predstavljale enogastronomske in kulinarične specialitete iz več kot 30 držav so rezultat izbora, ki ga je pristojna goriška občinska komisija opravila po prihodu 405 prijav, kar pomeni kar 60 več kot lani. To so številke letošnjih Okusov ob meji 2023, tradicionalne enogastronomske manifestacije, ki bo v Gorici potekala od 21. do 24. septembra in ob številnih potrditvah ponuja letos tudi nekaj novosti, ki jih vsebuje pravkar sprejeti sklep občinskega odbora, ki je določil tudi tematsko porazdelitev območij in stojnic v goriškem mestnem središču.

Lokalno se obrestuje

Med novostmi letošnje izvedbe je območje, namenjeno institucijam, ki bo našlo mesto pred občinsko hišo, kjer bodo ponujali proizvode, ki nosijo znamko Jaz sem FJK (Io sono FVG), ki potrjuje trajnost podjetij iz Furlanije - Julijske krajine in pristnost kmetijskih in prehrambnih proizvodov, so sporočili iz tiskovnega urada Občine Gorica. »Promovirati želimo prisotnost stojnic, ki ponujajo krajevne in deželne odličnosti v luči leta 2025, ko bomo skupaj z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture. Območje, ki se je lani nahajalo na Trgu sv. Antona, je delalo zelo dobro, nad pričakovanji, kar potrjuje, da je to prava pot,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.