Promovirali deficitarne poklice

V središču Nove Gorice, kjer je potekal že šesti Festival obrti in podjetništva, je bilo v četrtek nadvse živahno. Območna obrtna zbornica Nova Gorica je dogodek priredila predvsem s ciljem promocije deficitarnih poklicev, med katerimi še posebej izstopajo poklici v gostinstvu in gradbeništvu. Kot ocenjuje Siniša Lozar, predsednik sekcije gradbincev na Območni obrtni zbornici v Novi Gorici, bodo rezultati festivala vidni na dolgi rok. »Če bomo na ta račun pridobili enega zidarja, smo že zmagali. Po zadnjih podatkih jih imamo 23 na letnik v celi Sloveniji,« opozarja. Prav tako pereče so razmere v gostinstvu, ki se sooča z velikim pomanjkanjem osebja. Zato gostincev na včerajšnjem Festivalu obrti in podjetništva, na katerem je sicer sodelovalo več kot 80 podjetnikov in organizacij, ni bilo toliko, kot bi si želeli v organizacijskem odboru prireditve. Kot je v imenu sekcije gostincev pojasnil Aleksander Mladovan, sicer lastnik gostilne Termika v Ozeljanu, je bilo zanimanje za predstavitev na festivalu med gostinci v regiji, pa tudi v sosednji Italiji, precejšnje, a si marsikateri na ta račun ni mogel privoščiti zaprtja lokala. Gostinci so sicer v sklopu prireditve prvič organizirali festival Okusi brez meja, ki je med obiskovalci požel veliko zanimanja.