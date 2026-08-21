V Zgoniku tridnevni mednarodni mladinski turnir

V športno-kulturnem centru v Zgoniku bo konec tedna zaživela že 41. izvedba Pokala Kras v namiznem tenisu. Tridnevni mladinski mednarodni turnir, ki se bo začel danes popoldne, je namenjen igralkam in igralcem do 19. leta starosti in bo potekal tako v ekipni kot v posamični konkurenci. Tekmovanje organizirata domači AŠK Kras in ZSŠDI.

Na ekipnem turnirju 41. Pokala Kras bo nastopilo osem ekip: deželna reprezentanca FJK (brez predstavnikov zgoniškega društva), češki STK Ostrava, NTK Kajuh Ljubljana, STK Prijedor iz Bosne in Hercegovine, hrvaška Duga Resa Aquaestil, Marco Polo iz Brescie in seveda domači AŠK Kras, ki se bo letos predstavil z dvema ekipama. Skupinski del ekipnega turnirja se bo začel danes ob 15. uri, izločilni boji pa se bodo nadaljevali jutri ob 9. uri, ob 11.30 in ob 15. uri.

V skupinskem delu bodo ekipe razdeljene v dve skupini. Najboljši dve ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v izločilne boje za uvrstitev od 1. do 4. mesta, tretje in četrtouvrščeni ekipi pa bodo igrale za končno razvrstitev od 5. do 8. mesta. Igra se po sistemu, ki je že v veljavi na primer v ženski in moški italijanski A2-ligi in ki predvideva tekmo dvojic in šest posamičnih dvobojev.

V nedeljo bo v zgoniški dvorani na vrsti še posamični turnir 41. Pokala Kras. Poleg igralcev in igralk (igra se ločeno v moški in ženski konkurenci), ki so že nastopili na ekipnem delu tekmovanja, bo nastopil tudi Krasov paralimpijski prvak iz Pariza 2024 Matteo Parenzan. Sklepno nagrajevanje je predvideno okrog 13.30.