Nabrežinski kamen razstavljajo v Ravenni

Nabrežinski kamen se vrača v Ravenno. La pietra di Aurisina sulle rotte Adriatiche je naslov razstave, ki bo od danes do 31. avgusta na ogled v Palači Rasponi 2 v Ravenni. Postavila jo je skupina Ermada Flavio Vidonis s pomočjo Dežele FJK in v sodelovanju oziroma pod pokroviteljstvom občin Ravenna, Oglej in Devin - Nabrežina ter muzeja Kamen.

Fotografije, zgodovinski dokumenti in tudi reprodukcije, ustvarjene z umetno inteligenco, ponujajo obiskovalcu pripovedno in vizualno potovanje. Izvedel bo za zgodbo o kamnu - od ostankov Ogleja do zgodovinskih kamnolomov v Nabrežini in Teodorikovega mavzoleja (letos obeležujemo 1500-letnico smrti kralja Teodorika). Zgodbo, ki združuje le na videz oddaljeni območji, saj so ju povezovali morje, trgovina, umetnost in uporaba kamna.

Postavitev poudarja ključno vlogo nabrežinskega kamna v zgodovini rimske in poznoantične arhitekture. Pridobivali so ga v kamnolomih na tržaškem Krasu in prevažali po morskih ter kopenskih poteh ob Jadranskem morju. Z njim so gradili spomenike, palače in druge zgradbe, ki sodijo danes med bisere italijanske in evropske kulturne dediščine.

Razstava idejno povezuje Oglej z Ravenno: prvi predstavlja eno najpomembnejših arheoloških središč rimske in paleokrščanske Italije, Ravenna pa s Teodorikovim mavzolejem priča o uporabi nabrežinskega in istrskega kamna. Izpostavljajo se tudi zgodovinski, umetniški in trgovinski odnosi, ki so stoletja povezovali skupnosti na obeh straneh Jadrana. Septembra načrtujejo tam še srečanje o nabrežinskem kamnu.