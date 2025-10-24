Prosvetno društvo Štandrež slavi šestdeset neutrudnih let

Leta 1965 je bilo vzporedno z izgradnjo župnijskega doma uradno ustanovljeno Prosvetno društvo Štandrež, ki letos praznuje šestdeset let neprekinjenega delovanja. Okroglo obletnico bodo obeležili s proslavo, ki bo jutri, 25. oktobra, ob 20. uri v domači dvorani Antona Gregorčiča. »To ne bo klasična prireditev,« napoveduje predsednik Prosvetnega društva Štandrež David Vižintin. V drugem delu bodo predstavili novo publikacijo, ki je posvečena bogatemu delovanju domače dramske družine.

Zadnjih deset pestrih let

Osredotočili se bodo predvsem na zadnje desetletje društvenega delovanja. Predstava bo zaobjela vse društvene dejavnosti:od gledališke, do zborovske dejavnosti, ki sicer trenutno ni redna, in tradicionalnega Praznika špargljev. »Oblikovanje dogodka smo prepustili mladim silam,« nadalje pravi predsednik. Prireditev, ki bo navzočim ponudila razne utrinke dolgoletnega društvenega delovanja, režira Ilaria Bergnach. »Vse skupaj bo zelo dinamično in prizori se bodo prelivali eden v drugega,« razlaga Vižintin.

Prvi del bo potekal v veliki dvorani župnijskega doma, kjer bo navzoče nagovoril tudi predsednik društva David Vižintin. V drugem delu se bodo prisotni preselili v spodnjo dvorano, kjer bosta potekala predstavitev novonastale publikacije in odprtje razstave o gledališki dejavnosti s fotografijami, lepaki, gledališkimi listi in še marsičem. Gradivo za publikacijo in razstavo je zbral Damjan Paulin.