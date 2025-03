Protesta za odvzem častnega meščanstva Mussoliniju ni konec

Odvzem častnega meščanstva Benitu Mussoliniju, pa tudi praznovanje 25. aprila in prekinitev prakse sprejemanja združenja veteranov X Mas na goriški občini so bile zahteve skupine kulturnih delavcev, umetnikov in drugih občanov Gorice in Nove Gorice, ki so 1. februarja v ta namen priredili protest pred goriško mestno hišo. Ker se od takrat ni še nič spremenilo, so se odločili, da bodo od jutri, 15. marca, vsako drugo ali tretjo soboto v mesecu (med 10. in 12. uro), prirejali shode pred goriško občino.

»Na začetku vsakega zasedanja bomo ponovno prebrali svoje dvojezično sporočilo, nato pa bomo omogočili vsem, ki želijo spregovoriti, da predstavijo svoje zamisli in predloge,« pravijo organizatorji, ki so od prvega shoda Evropska prestolnica hinavščine / Mussolini ni moj someščan do 8. februarja zbrali 890 podpisov in jih preko prefekture izročili predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Ker peticija ni zalegla, so sklenili, da bodo s protestom nadaljevali. Nadaljevali bodo tudi z zbiranjem podpisov občanov, ki se želijo simbolično odpovedati goriškemu občanstvu, ker nočejo biti Ducejevi someščani. Konec vsakega meseca bodo Mattarelli poslali nove podpise.