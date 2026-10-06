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Festival Frontiere/Meje

Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev

Prva edicija festivala je bila po besedah organizatorjev nadvse uspešna, z zaključnega predavanja so že povabili na naslednjo izvedbo

Petra Ciglic |
Nova Gorica |
6. okt. 2026 | 9:23
    Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev
    (TIBALDI)
    Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev
    (TIBALDI)
    Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev
    (TIBALDI)
    Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev
    (TIBALDI)
Dark Theme

»Že razmišljamo o novi izvedbi in vas vabimo, da se nam znova pridružite leta 2027,« je ob včerajšnjem zaključku prve izvedbe festivala Frontiere/Meje – Dove i mondi si incontrano/Kjer se stikajo svetovi dejal namestnik direktorja medijske družbe NEM Fabrizio Brancoli.

Cikel osmih srečanj se je v EPICentru sklenil s predavanjem filozofa Maurizia Ferrarisa o razmerju med naravno in umetno inteligenco. Prisluhnilo mu je približno 200 dijakov in dijakinj goriških drugostopenjskih srednjih šol, tudi tistih s slovenskim učnim jezikom.

Festival sta priredili medijska družba NEM in založba Laterza v sodelovanju s Fundacijo Goriške hranilnice, Občino Gorica, Deželo FJK in številnimi partnerji. »Šlo je za čudovito prvo izvedbo,« je ob zaključku ocenil goriški župan Rodolfo Ziberna. Poudaril je, da predavanja o aktualnih družbenih dilemah občinstva niso le obveščala, temveč so ga dobesedno očarala. Festivalski dogodki so skupno pritegnili več kot dva tisoč obiskovalcev.

V imenu Fundacije Goriške hranilnice, ki je vzporedno s festivalom izpeljala projekt Crossroads, je spregovorila generalna direktorica Rossella Digiusto. Projekt je v treh festivalskih dneh mestno središče spremenil v oder na prostem. »Skozi glasbo, ples, gledališče in umetnost smo želeli izraziti, kaj pomeni biti meja,« je dejala. Podpredsednik EZTS GO Livio Semolič, ki je navzoče pozdravil tudi v imenu novogoriškega župana, je poudaril, da zaključek prve izvedbe pomeni šele začetek festivala. Opozoril je še, da bi bilo v prihodnje treba vključiti tudi novogoriške šole.

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