Prva izvedba festivala privabila preko dva tisoč obiskovalcev

»Že razmišljamo o novi izvedbi in vas vabimo, da se nam znova pridružite leta 2027,« je ob včerajšnjem zaključku prve izvedbe festivala Frontiere/Meje – Dove i mondi si incontrano/Kjer se stikajo svetovi dejal namestnik direktorja medijske družbe NEM Fabrizio Brancoli.

Cikel osmih srečanj se je v EPICentru sklenil s predavanjem filozofa Maurizia Ferrarisa o razmerju med naravno in umetno inteligenco. Prisluhnilo mu je približno 200 dijakov in dijakinj goriških drugostopenjskih srednjih šol, tudi tistih s slovenskim učnim jezikom.

Festival sta priredili medijska družba NEM in založba Laterza v sodelovanju s Fundacijo Goriške hranilnice, Občino Gorica, Deželo FJK in številnimi partnerji. »Šlo je za čudovito prvo izvedbo,« je ob zaključku ocenil goriški župan Rodolfo Ziberna. Poudaril je, da predavanja o aktualnih družbenih dilemah občinstva niso le obveščala, temveč so ga dobesedno očarala. Festivalski dogodki so skupno pritegnili več kot dva tisoč obiskovalcev.

V imenu Fundacije Goriške hranilnice, ki je vzporedno s festivalom izpeljala projekt Crossroads, je spregovorila generalna direktorica Rossella Digiusto. Projekt je v treh festivalskih dneh mestno središče spremenil v oder na prostem. »Skozi glasbo, ples, gledališče in umetnost smo želeli izraziti, kaj pomeni biti meja,« je dejala. Podpredsednik EZTS GO Livio Semolič, ki je navzoče pozdravil tudi v imenu novogoriškega župana, je poudaril, da zaključek prve izvedbe pomeni šele začetek festivala. Opozoril je še, da bi bilo v prihodnje treba vključiti tudi novogoriške šole.