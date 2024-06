Prva umestitvena seja bo v Števerjanu, pri sestavi odbora najhitrejši v Sovodnjah

V občinah, ki so prejšnji konec tedna dobile nove župane in županje, prihaja čas za umestitvene seje in za sestavo občinskih odborov.

Župani morajo določiti datum umestitvenih sej v roku desetih dni od volitev, zatem je na voljo še deset dni za njihovo izvedbo. Novoizvoljeni doberdobski župan Peter Ferfoglia pojasnjuje, da se je v petek na občini sestal s svojimi občinskimi svetniki, s katerimi se je že začel pogovarjati tudi o sestavi občinskega odbora in o porazdelitvi resorjev.

Datum umestitvene seje bo določil jutri oz. pojutrišnjem, sicer napoveduje, da se občinski svet ne bo prvič sestal ta teden, temveč prihodnji. Kar se tiče odbora, nam je Ferfoglia potrdil, da bo mesto podžupana zaupal Lambertu Soranziu, vodji občanske liste Zaživimo občino. Ker je po poklicu računovodja, bo Soranzio odgovoren za proračun, medtem ko za ostale resorje mora župan še premisliti, kako jih ustrezno razporediti.

»Preveriti moramo, katere so potrebe glede na naš volilni program, glede na osebe, ki so na razpolago, in tudi glede na ženske kvote, nakar bomo izbrali najboljšo operativno rešitev,«pravi Ferfoglia in razlaga, da se še ni odločil, ali bo imenoval tri oz. štiri odbornike. Jutri oz. pojutrišnjem se bo zato novi župan srečal z občinskim tajnikom in se skupaj z njim poglobil v zadevo.

Med prejšnjim mandatom so bili odborniki trije, glede na velikost doberdobske občine bi lahko bili tudi štirje, vendar Ferfoglia hoče pred njihovim imenovanjem preveriti tudi stroškovno plat zadeve.

Dve potrditvi, ena novost

Potrjeni župan Luca Pisk napoveduje, da bo v Sovodnjah umestitvena seja potekala v ponedeljek, 24. junija. Pisk je sicer že določil sestavo svojega občinskega odbora, v katerem bo računal na pomoč treh odbornic. Na odborniškem mestu je potrdil Alenko Florenin, ki bo tudi nova podžupanja, in Ljubico Butkovič. V odbor po drugi strani vstopa Alida Passon. Občinski odbor zapuščata Erik Figelj in Erik Petejan, ki sta preobremenjena z delom.

»V prihodnjih dneh si bomo porazdelili resorje. Sam bom ohranil pristojnosti iz prejšnjega mandata, poleg tega bom skrbel tudi za proračun, za katerega je bil v prejšnjem mandatu pristojen Petejan,« pravi Pisk in razlaga, da bo Alenka Florenin odgovorna za infrastrukturna dela, knjižnico in po novem tudi urbanizem. Ljubica Butkovič bo med drugim še naprej skrbela za socialo.

Župan namerava novi občinski odbornici Alidi Passon zaupati skrb za mlade, kulturo in čezmejne stike. Pisk je prepričan, da se bo zelo dobro odrezala, saj je med drugim zelo aktivna članica Kulturnega društva Sovodnje, poleg tega ima že kar nekaj upravnih izkušenj, saj je bila na zadnjih volitvah kljub mladim letom že tretjič zaporedoma izvoljena v občinski svet.

V števerjanski občini bo umestitvena seja potekala že v sredo, 19. junija. Na prvi točki dnevnega reda je potrditev izvoljenih občinskih svetnikov in župana, takoj zatem bo prvi občan Marjan Drufovka zaprisegel. V nadaljevanju bo župan sporočil sestavo novega občinskega odbora, sledila bo še odobritev predloga o splošnih upravnih smernicah, nakar bodo imenovali načelnike svetniških skupin Slovenske skupnosti in Občinske enotnosti. Pred zaključkom zasedanja bodo še izvolili člane občinske volilne komisije in imenovali člane občinske komisije za pripravo seznama z imeni sodnikov porotnikov.

Odbor ostaja tričlanski

Drufovka napoveduje, da bo občinski odbor tudi v novem mandatu tričlanski, vendar še ne sporoča imen ostalih dveh članov. Znani bosta v torek, 18. junija, ko se bo sestala krajevna sekcija Slovenske skupnosti.

Novi župan se je sicer lotil dela že prejšnji torek, en dan po volitvah. Prvi sklep, ki ga je podpisal, je bila odredba o prometnih zaporah, ki so bile potrebne za izvedbo petkove, tretje etape Dirke za Slovenije. Kolesarji so v Števerjan prišli s Huma, po vzponu do števerjanske cerkve so se preko Oslavja in Pevme spustili proti Gorici, od koder se je pisana karavana vrnila v Slovenijo preko nekdanjega solkanskega mejnega prehoda. »Tudi Dirka za Slovenijo je predstavljala lepo reklamo za našo občino in za Brda nasploh. Med prehodom dirke so nad Števerjanom letela kar dva helikopterja, ki sta poskrbela, da so šli posnetki naše občine v svet,« pravi Marjan Drufovka.