Prvi barvni film vesolja ima tudi pečat Univerze v Novi Gorici

Konec junija je svet videl prve posnetke vesolja najzmogljivejšega teleskopa na svetu, Observatorija Vera C. Rubin, postavljenega v Čilu. Omenjeni observatorij bo izvajal 10-letni pregled neba imenovan Legacy Survey of Space and Time (LSST) in z največjo digitalno kamero izdelano doslej posnel t. i. barvni film vesolja z okoli 40 milijardami nebesnih teles. Pri v osnovi ameriško-čilskem projektu sodelujejo tudi raziskovalci in raziskovalke iz 27 drugih držav, med njimi tudi z Univerze v Novi Gorici.

Videli bodo več sprememb

Kot pojasnjuje astrofizičarka Andreja Gomboc, ki koordinira sodelovanje Slovenije in Univerze v Novi Gorici v omenjenem projektu, Observatorij Vera C. Rubin kombinira veliko zorno polje in veliko zrcalo, kar pomeni, da lahko pokrije velik del neba in na njem vidi tudi šibke objekte.

»Zato bo zaznal daleč največ objektov na nebu. Če danes poznamo okrog dve milijardi zvezd in galaksij, jih bo Observatorij Vere C. Rubin zaznal okrog 40 milijard,« slikovito ponazori astrofizičarka. S teleskopom bodo znanstveniki videli tudi opazno več sprememb na nebu.