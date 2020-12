Prvi korak za širitev doberdobskega pokopališča

Doberdobska občinska uprava je opravila prvi korak v upravnem postopku, ki zadeva projekt širitve doberdobskega pokopališča. Pisarni Artes iz Gradišča je poverila nalogo, da pripravi vse dokumente za predhodno načrtovanje, kar zadeva v prvi vrsti ekonomsko in tehnično izvedljivost projekta.

Na pokopališču v Doberdobu v zadnjih letih občutijo prostorsko stisko, pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin. Zaradi tega so se odločili, da preverijo možnosti širitve pokopališča in torej pridobitve novih prostorov za grobe. Vzporedno z idejo o pridobitvi novega prostora pa gre tudi priporočilo, naj bodo mere grobnih parcel nekoliko manjše kot doslej. Med možnimi dodatnimi rešitvami je tudi ureditev manjšega območja za grobne niše, ne izključujejo pa niti ureditve zidu za žarne niše. »Že v prejšnjih letih smo z nekaterimi ukrepi pridobili nekaj prostora: racionalizirali smo uporabo le-tega in na ta način pridobili nekaj dodatnih grobov. Če pa ne ukrepamo še dodatno in razmere primerno prilagodimo potrebam, tvegamo, da pride srednjeročno do težav,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin.