Prvi na vrsti »Trinkovci«

Na prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka se je danes začel državni izpit tretješolcev oz. »mala matura«. Kandidati so se najprej preizkusili v pisni nalogi iz slovenščine, za katero so imeli na razpolago štiri ure. V teh dneh bodo sledile preizkušnje iz italijanščine, matematike in tujih jezikov (angleščine in nemščine). Po pisnem delu jih čakajo še ustne preizkušnje. Izpit se torej vrača v isto obliko kot pred obdobjem covida. Jutri se mala matura začenja tudi na nižji srednji šoli v Doberdobu, prihodnjo sredo, 21. junija, pa se bodo s prvo pisno nalogo »spopadli« še maturanti goriškega višješolskega središča.