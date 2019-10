Prvič v Sloveniji našli primerek gobe diplomitoporus flavescens

V Hitovem hotelu Sabotin v Solkanu so v sodelovanju z Gobarskim društvom Nova Gorica včeraj odprli že 22. razstavo gob. Organizatorji razstave so ponosni na pester nabor različnih gliv, saj je na ogled preko 200 primerkov. Prvič je bil na slovenskih tleh najden primerek gobe diplomitoporus flavescens, ki še nima slovenskega imena. To je lesna goba, ki raste na boru, spada pa med luknjičarke. Razstavo, ki si jo je mogoče ogledati do jutri, ves mesec oktober spremlja tudi zanimiva kulinarična ponudba jedi z gobami in drugimi jesenskimi sadeži. Člani Gobarskega društva Nova Gorica eksponate za razstavo nabirali po gozdovih in obronkih le-teh vse od Cerkljanskega, Trnovskega gozda, Vipavske doline, Banjšic, pa do Brd, Tolminske in Goriške. »Presenetila nas je izjemna pestrost, pravo gobarsko bogastvo. Imeli smo kar pošteno gobarsko srečo. Za spoznavanje gob je letošnja razstava ena najbogatejših doslej,« pravi Ivan Bratuž, predsednik Gobarskega društva Nova Gorica, ki združuje preko 100 članov.