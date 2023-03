Množična, mlada, polna energije in pa intimna, čustvena in prežeta tudi z bolečim vplivom zgodovine. Takšna je med drugim bila glasbeno-gledališka predstava Od Nice do Gorice, ki je včeraj premierno zaživela v nabito polni veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž. Nastopalo je približno 130 pevcev, igralcev in orkestrašev, danes pa je na vrsti ponovitev.