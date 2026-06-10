Publiko popeljali v Mačji dol

Števerjansko Bukovje se je v nedeljo popoldne spremenilo v Mačji dol, kraj, kjer glavno vlogo igrajo mačke. Prijetno gledališko-glasbeno predstavo z naslovom Maček Muri in prijatelji si je omislilo Kulturno društvo Briški grič, ki je z obilico zanosa in poudarjene domišljije postavilo na oder znamenito pesnitev slovenskega pesnika Kajetana Koviča. Osnovni zgodbi pa so števerjanski kulturniki dodali še marsikaj zanimivega iz mačjega sveta, kar pa so z dokajšno mero fantazije prenesli na dogajanje v človeškem okolju.

Zabavali so se otroci in odrasli

V raznih prizorih se pojavi mačje županstvo, pa gostilna Pri črnem mačku, ribarnica Pri brkatem Marku, Zadružna mačja banka, Brivnica pri obritem mačku, Mačja šola in nogometna tekma med ekipama Mačkonov in Muckov. Res pester in zabaven prikaz različnih situacij, kot je npr. tombola z glavnim dobitkom »Mačke v žaklju«, ali rop na banki, ki ga je opravil »strašni« razbojnik Čombe, ki je blagajno razstrelil z pasjimi bombicami. Zelo prisrčen je bil prizor, ko je Maček Muri povabil svojo izvoljenko Maco na ribe v restavracijo in jima je romantično vzdušje pričaral mucek violinist. Celotno predstavo je obogatil še glasbeni del s songi, ki opevajo mačji svet. Pri tem gre pohvaliti rokersko obarvan štiričlanski ansambel, ki je z odlično glasbeno kuliso spremljal pevce. Razen redkih izjem so celotno predstavo oblikovali domači otroci in najstniki, med katerimi so se nekateri izkazali kot rojeni gledališki igralci.

Predstava je bila prvenstveno namenjena otrokom, a upamo so trditi, da so se ob gledanju posrečenih in duhovitih prizorov bolj zabavali odrasli. Povedati je tudi treba, da se je kljub sončnemu nedeljskemu popoldnevu v dvorani doma Ivana Humarja zbralo veliko ljudi z obeh strani meje. Prisotna je bila tudi števerjanska podžupanja Martina Valentincic. Predstavo sta si zamislili in zrežirali Maja Humar in Mojca Cej, ki je tudi poskrbela za koreografski del odrskega dogajanja.

Že deset let žvrgolijo

Po koncu predstave, so pripravili še manjšo slovesnost, s katero so počastili 10-letnico ustanovitve otroškega pevskega zbora Briški slavčki. Ob predvajanju posnetkov desetletnega delovanja je bilo povedano, da je večina drobcenih pevcev izpred desetih let zdaj nastopilo v igri Maček Muri, zbor pa nadaljuje s svojo dejavnostjo z novimi pevci in pevkami. Zahvalo za ves vložen trud je izrekel predsednik društva Briški grič, Joško Terpin, ki je v svojem nagovoru čestital članom za pomoč in sodelovanje pri raznih dejavnostih, ki so se odvijale med zelo uspešno sezono. Zahvalil se je tudi vsem animatorjem in staršem otrok, ki so na različne načine pripomogli k delovanju društva. Pred voščili za prijetne počitnice in novo sezono je posebno zahvalo izrekel pevovodkinjam, ki so se v desetih letih trudile pri vzgoji mladih pevcev. To so: Jana Drasič, Valentina Nanut, Valentina Cibic in Mojca Cej.

Na koncu je predsednik še povedal, da bo sezono društva v kratkem zaključila društvena ženska vokalna skupina Briške Trcinke.