Pustarji osvojili Gorico

Pustno razpoloženje je preplavilo Gorico. V mestnem središču se je začel 33. pustni sprevod, na katerem sodeluje na stotine maškar iz goriške in tržaške pokrajine, iz drugih krajev po deželi ter skupina iz Slovenije. Veliko je tudi gledalcev, ki so si po dveh letih premora prišli ogledat pisano povorko. Organizatorji – društvo Pro loco in Občina Gorica – so udeležence razvrstili po sledečem vrstnem redu. Skupine: Stile Goriziano, Gabrje, Opatje selo, Cerovlje, Tržič, Colloredo di Prato, Križ, Poljane, par Livio in Laura in I fenomeni della bisiacaria. Vozovi: Treppo grande, Števerjan, Šempolaj, Sovodnje, Opčine, Doberdob, Grions del Torre, Medjevas, Štmaver, Štandrež. Sprevod se je začel v Ulici Oberdan in bo vil po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio ter po korzih Italia in Verdi. Nagrajevanje bo okrog 17. ure pred Ljudskim vrtom.