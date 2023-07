Rada bi postala zdravnica

»Stotice nisem pričakovala, ampak sem bila marljiva in sem zelo vesela, da sem prišla do tega dosežka,« nam je zaupala Giada Cristancig, ki sodi med letošnje zlate maturante na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Gorici. 19-letna Giada, ki je z najvišjo oceno zaključila šolanje na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča, prihaja iz Mariana. V prostem času pleše hip hop pri šoli Movartex v Gorici, zelo rada pa hodi tudi na sprehode in se srečuje s prijatelji. Ob koncu šolanja se odličnjakinja pripravlja na vstopni izpit za univerzo, saj bi rada nadaljevala s študijem na medicinski fakulteti tržaške oz. videmske univerze.

»Predvsem zadnji meseci so bili precej zahtevni. Zadnja dva tedna pred maturo je bilo napeto, ampak tudi lepo, ker smo se srečevali z ostalimi sošolci, da bi skupaj ponavljali snov,« je zadnje trenutke na znanstvenem liceju opisala Giada, ki je zadovoljna, da so z vsemi tremi preizkušnjami zaključili v razmeroma kratkem času in da lahko sedaj uživa v poletju. Pri pisni nalogi iz slovenščine jo je privleklo besedilo Piera Angele o inovaciji in kreativnosti, medtem ko se je pri italijanščini razpisala o umetni inteligenci. »Druga naloga ni bila tako enostavna, ampak smo imeli veliko ur na razpolago in če si malo pomislil, si zlahka prišel do rezultata,« je Giada ocenila drugo pisno nalogo iz matematike, ki je marsikomu povzročila preglavice. Pri kolokviju je izhajala iz slike Trga Evrope / Transalpina, ki jo je zlahka povezala tako s slovenščino kot italijanščino, zgodovino, državljansko vzgojo in našla zanimivo povezavo tudi z naravoslovjem.