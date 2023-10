Rapalska meja je oškodovala Slovence in hkrati Furlane

La frontiera inaspettata (Nepredvidena meja) je naslov knjige oglejske pisateljice Luise Contin, ki so jo v okviru sezone Knjiga ob 18.03 predstavili v goriškem Kulturnem domu. Meja, o kateri je govor, je tista, ki je po prvi svetovni vojni zarezala v naše kraje. Ne samo krivična rapalska meja, ki je Slovencem odjedla velik del naselitvenega prostora, je izpostavila avtorica, ampak tudi meja, ki je grobo posegla v življenje furlanskih kmetov. V prvo svetovno vojno so vstopili oblečeni v avstro-ogrsko uniformo, ob vrnitvi z vzhodne fronte pa so se znašli v drugačni, zanje tuji državi.

Prehod pod Italijo je bil veliko bolj travmatičen, kot razlaga nacionalistična retorika. Za Slovence je pomenil začetek grobe raznarodovalne politike, ki je dosegla višek za časa fašizma, za furlanske kmete pa tudi ni pomenil bogve kakšno pridobitev: prinesel je revščino in bedo, zaradi katere so bili mnogi prisiljeni na izseljensko pot, italijanska kraljevina pa jim je izbrisala še tistih nekaj socialnih pravic, ki so si jih bili priborili pod Avstro-ogrsko.

O vsem tem je avtorica, šolnica, germanistka in družbeno angažirana v Ogleju, kjer je bila tudi odbornica za kulturo, napisala knjigo, v kateri prepleta natančno zgodovinsko rekonstrukcijo in fikcijo.