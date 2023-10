Raštel vnovič filmsko prizorišče

V sredo in včeraj je Raštel spet zaživel kot filmsko prizorišče. Tokrat je bilo na vrsti snemanje filma The Lost Son (Izgubljeni sin), ki ga režira izkušeni slovenski režiser Darko Štante, producent pa je Zavod Staragara Ljubljana, ki ima svojo pisarno tudi v Gorici. Direktor fotografije je Peter Zeitlinger, dolgoletni sodelavec znanega režiserja Wernerja Herzoga.

Snemanje je potekalo v Raštelu. The Lost Son raziskuje zlovešči vzorec nasilja v družini, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Glavni junak, Andrej, trdno verjame, da mu je uspelo prekiniti to brutalno zaporedje. Toda ko sreča brata, ki ga ni videl dolgo let, se znajde v primežu svoje preteklosti. V glavni vlogi igra Jure Henigman. Letos je Gorica gostila že številne nacionalne in mednarodne filmske produkcije, kot so film A un Tacco dall’Altare, film La Rosa dell’Istria, televizijska serija Ride Out in M. Il Figlio del Secolo. »S tem se je Gorica preoblikovala v multikulturno središče, ki navdihuje filmski svet. Ideja spodbujanja čezmejnega filmskega sodelovanja se vključuje v pobude, ki jih je sprožila Transmedia, in ki so dosegle vrhunec s projektom Go Film Office. Le-ta je del prijavne knjige Evropske prestolnice kulture GO! 2025,» pravijo pri Transmedii.