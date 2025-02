Razigrani pevski poklon Ljubki Šorli

Preko dvesto mladih pevcev se je v sredo v Kulturnem centru Lojze Bratuž s petjem in otroško razigranostjo poklonilo pesnici Ljubki Šorli na njen rojstni dan. Pevski odmev Ljubkine poti je bil naslov koncerta, ki so ga Kulturni center Lojze Bratuž in Forum slovanskih kultur iz Ljubljane organizirala v sklopu projekta Ljubkina pot – Čezmejna literarna pot med poezijo in enakopravnostjo, ki je financiran iz Sklada za male projekte GO!2025 Programa Interreg Italija-Slovenija, ki ga upravlja EZTS GO. Na koncertu sta združena otroški in mladinski pevski zbor, ki so ju sestavljali otroški in mladinski pevski zbori iz širše goriške regije, krstno izvedla uglasbitve verzov Ljubke Šorli, za kar je poskrbel skladatelj Patrick Quaggiato. Uvodoma sta publiko nagovorili predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec in predsednica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter. Večer, ki je bil vključen v uradni program Evropske prestolnice kulture GO!2025, je povezoval Marco Fior.

Ljubka Šorli se je rodila 19. februarja 1910 in je svoje življenje posvetila skrbi za slovensko besedo, učiteljevanju in vzgoji mladih. Njeno pesniško delo in ustvarjanje ni nikoli prišlo dovolj do izraza, saj je ostalo v ozadju tragične družinske zgodbe. Cilj projekta Ljubkina pot je zato prav ta, da se osvetli literarno delo Ljubke Šorli in drugih ustvarjalk iz goriškega prostora in se mladim približa njihovo književnost. Pevski odmev Ljubkine poti se vključuje ravno v to vizijo: pevci otroških in mladinskih pevskih zborov z obeh strani državne meje so nabito polno dvorano navdušili z Ljubkinimi otroškimi pesmimi, ki jih je pozorno izbral David Bandelj in jih je uglasbil Patrick Quaggiato s sodobnimi glasbenimi prijemi, ki so vseeno globoko zakoreninjeni v zborovsko tradicijo.

V prvem delu koncerta so zazvenele otroške pesmi posvečene letnim časom Vesna pridi, Pomladna pesem otrok, Jesenski čas, Jesen in vrabci, V zimski dan in Zimi v slovo. V združenem otroškem pevskem zboru so nastopili OPZ OŠ Franceta Bevka iz Tolmina, OPZ Višaji OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OPZ OŠ Ljubka Šorli iz Romjana, OPZ Emil Komel iz Gorice in OPZ OŠ Šempas. Zbor so izmenično vodile dirigentke Barbara Kovačič, Petra Habjanič Gregorc, Lucia Lavrenčič, Damijana Čevdek in Mojca Maver Podberšič. V drugem delu koncerta so v ospredje prišle teme narodne pripadnosti, vprašanje identitet in zgodovine s skladbami V gorskem svetu, Bazoviška zgodba, Otroci pesniku Prešernu, Mladini in Srečku Kosovelu. V združenem mladinskem pevskem zboru, ki ga je vodila Mateja Černic, so zapeli pevci MPZ Dušana Muniha iz Mosta na Soči, MPZ Franceta Bevka iz Tolmina in MPZ Emil Komel iz Gorice. Zbora je spremljala instrumentalna zasedba, ki so jo sestavljali violinist Elia Vigolo, violončelist Alessadro Sluga, harfistka Tatiana Donis, tolkalisti Alessandro Mauri, Pierluigi Corvaglia in Giorgio Fritsch ter pianistka Ingrid Mačus.