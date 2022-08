Včeraj zvečer je v tržiškem pristanišču prišlo do razlitja goriva. Ladja je bila vsidrana na pomolu in so jo polnili z gorivom, nekaj goriva pa je iz še nepojasnjenih razlogov končalo v morje.

Razlitje so prijavili luški kapitaniji, na kraju dogodka pa se je specializirano podjetje lotilo bonifikacije dela morja in razmejilo prizadeto območje.

Zaradi tega je trenutno prepovedano kopanje na plažah Marina Julia in Marina Nova.