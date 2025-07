Razpis za hotele s 4 zvezdami bo zajel tudi Brda

»V Brdih letos beležimo za 12,5 odstotka več turistov. Tudi zaradi tega si na deželi prizadevamo, da bi podprli odprtje novih hotelov s štirimi zvezdicami, saj bi tako le še obogatili turistično ponudbo.«Tako je povedal deželni odbornik Sergio Emidio Bini med včerajšnjim obiskom Krmina, kjer se je srečal z domačim prvim občanom Robertom Felcarom, z nekaterimi krajevnimi podjetniki in z raznimi župani iz briške skupnosti Collio. Med njimi je bil tudi števerjanski župan Marjan Drufovka.

Med srečanjem je Bini poudaril, da turisti po novem iščejo vse bolj pristne izkušnje, hkrati jim je treba ponuditi vse višjo kakovost, zaradi česar bodo v nov razpis za gradnjo hotelov s štirimi zvezdicami vključili tudi območje skupnosti Collio, ki jo sestavlja deset občin (Dolenje, Krmin, Mariano, Moraro, Moš, Fara, Medea, Koprivno, Šlovrenc in Števerjan). Bini je pojasnil, da bo poleg briških občin nov razpis vključeval tudi mesta, ki so vključena na Unescov seznam svetovne dediščine (Oglej, Čedad in Palmanova) in nekdanja glavna mesta pokrajin.

Investitorji bodo za sodelovanje na razpisu v gradnjo hotelov s štirimi zvezdicami morali vložiti vsaj štiri milijone evrov. Javni prispevek bo kril trideset odstotkov stroškov v primeru občin, ki se nahajajo v goratem območju Furlanije - Julijske krajine, in dvajset odstotkov v ostalih občinah; najvišji možni prispevek bo znašal 2,5 milijona evrov. Razpisu namenjajo deset milijonov evrov sredstev, predvidoma bo objavljen proti koncu poletja.

Glede povečanja števila turistov v Brdih je Bini ocenil, da gre tudi za rezultat obsežne promocijske kampanje, ki je potekala pod geslom Io sono Friuli Venezia Giulia. Bini je napovedal še nekaj ukrepov, ki bodo vplivali tudi na turizem. Posebno pozornost je namenil reformi zakonodaje, ki zadeva terciarni sektor. »Z zakonom želimo spodbujati gospodarski razvoj, zato po njegova dotacija znašala kar 134 milijonov evrov za obdobje 2026/2027,« je poudaril deželni odbornik in pojasnil, da bo del sredstev namenjen tudi počasnemu turizmu. Še dodatno želijo razviti razne »camine« in ob njih povečati število nastanitev, podobno velja tudi za kolesarske poti, ki jih v zadnjih letih obiskuje vse več turistov.

Pripravljajo razpise

Pred srečanjem v Krminu se je deželni odbornik Sergio Emidio Bini mudil na neformalnem obisku v Števerjanu. Z županom Marjanom Drufovko sta se pogovarjala o turističnem potencialu števerjanske občine, pri čemer je prišel na dan tudi zanimiv podatek, da mnogi pari izberejo Števerjan za praznike ob svojih porokah, po zaslugi katerih zabeležijo do devet tisoč gostov na leto.

Župan je deželnega odbornika seznanil tudi z namero števerjanske občine, da stavbi nekdanjih osnovnih šol na Jazbinah in v Britofu napolnijo s turističnimi vsebinami.

»Razpisi so že pripravljeni, rešujemo še zadnje zadeve,« pravi Drufovka in pojasnjuje, da bodo s ciljem povečanja števila ležišč na občinskem ozemlju v šolskem poslopju v Števerjanu uredili »bed and breakfast«, ki ga bodo nato oddali v upravljanje zasebnikom, medtem ko bodo stavbo na Jazbinah izkoristili za promocijo domače enogastronomije. »Obe nekdanji šolski poslopji bosta vsekakor še naprej v lasti občine,« poudarja župan, po katerem bodo razpisi pripravljeni jeseni. Glede gradnje hotelov s štirimi zvezdicami v občinah iz skupnosti Collio, Drufovka opozarja, da »brez dvoma Števerjan za to ni primeren«, sicer bodo kakorkoli predstavljali pomembno obogatitev briške turistične ponudbe.