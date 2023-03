Razstavljavci iz vse Evrope

V dveh velikih paviljonih Športnega centra v Šempetru je v nedeljo potekalo 30. Srečanje s preteklostjo oz. sejem stare vojaške opreme, ki ga prireja Društvo soška fronta 1915-1917. Sodelovalo je več kot 140 razstavljavcev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije, Češke, Poljske in drugih držav, pa tudi obiskovalci, ki jih je bilo več kot tisoč, so prišli od vsepovsod.

Stojnice so ponujale onesposobljeno staro orožje in vojaško opremo, uniforme, kape in čelade, pa tudi odlikovanja, razglednice, knjige in časopise, star denar ... Med stojnicami so se kot običajno sprehajali tudi ljudje, odeti v najrazličnejše vojaške uniforme iz 1. in 2. svetovne vojne. Med njimi je bil »stari« prijatelj sejma, Nikolaj Tretjakov iz okolice Sežane, ki se vsako leto odene v drugačno uniformo. Bil je že ruski kozak (zato si je priimek Tretjak spremenil v Tretjakov), pa turški vojak in še kaj. Letos se je odel v slikovito uniformo alžirskega »spahi« konjenika iz leta 1914. Na vprašanje, kje dobi vse te uniforme, je odgovoril, da se s tem bavi šiviljska delavnica v Istanbulu. Uniforme vseh vrst delajo po naročilu, tudi za muzeje, filme in parade. Cena, je dodal, ni previsoka. Ob naročilu je potrebno prinesti s seboj fotografijo uniforme, krojač vzame mere in v tednu dni je uniforma pripravljena.