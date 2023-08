Razvojna pisarna SDGZ kot kraj srečevanja in razvijanja idej

Pomagati društvom in organizacijam pri pripravi projektov ter krepiti prisotnost in razvoj slovenskega gospodarstva na Goriškem. To je dvojni namen nove razvojne in projektne pisarne Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki od januarja-februarja letos deluje v prostorih KB centra v Gorici, v četrtek, 3. avgusta, pa jo bodo ob 18.30 ob prisotnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona tudi uradno predali namenu.

»Ker smo ugotovili, da bodo glede na Evropsko prestolnico kulture 2025 naša društva potrebovala določeno pomoč pri pridobivanju sredstev ali pri prijavi na razne razpise – med temi so razpisi Small Found, ki jih upravlja goriško Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) in Interreg projekti – smo v sodelovanju in pod pokroviteljstvom krovnih organizacij za pomoč zaprosili tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter razvili storitev in način pomoči našim društvom, da se lahko prijavljajo na te razpise. Težava le-teh je, da je precej birokracije, da se lahko prijaviš in če nimaš znanja, lahko pride do težav,« pravi predsednik SDGZ Robert Frandolič. Po drugi strani bo pisarna središče, kjer bodo kot gospodarstveniki želeli pripomoči k razvoju goriškega območja v sodelovanju tudi z drugimi deležniki, začenši s Trgovinsko zbornico ter sorodnimi organizacijami na italijanski in slovenski strani, kot so npr. združenji Confartigianato ali Confcommercio oz. Obrtna in Gospodarska zbornica Slovenije. »Vemo, da je v deželi goriški predel tisti, ki ima največ gospodarskih pomanjkljivosti, zato je pisarna tak prostor, kjer bi začeli razvijati tudi določene ideje. Mislim, da moramo biti Slovenci protagonisti pri takem delovanju,« pravi Frandolič. »Želimo ustvariti kraj, kjer se ljudje srečujejo, izmenjujejo ideje, dobijo storitve in določeno znanje ter to znanje tudi uporabijo,« pravi predsednik SDGZ. S tem, da bo v bližnjih bivših prostorih Knjižnice Damirja Feigla zaživela pisarna EPK 2025, bo po Frandoličevih besedah v KB Centru nastalo središče, kjer bodo potekale gospodarske, turistične in marketinške dejavnosti.

Pisarna se nahaja v nekdanjih prostorih Slovenskega izobraževalnega konzorcija Slovik, v njej pa je trenutno nekaj ur prisotna zunanja oseba, ki dela tudi druge stvari. Poleg tega imajo na SDGZ dve osebi, ki po potrebi delujeta v tej pisarni. Ko se bo torej kaj pripravljalo, bo na razpolago osebje, ki je primerno za določeno dejavnost, zato bodo imeli na voljo čim več zunanjih svetovalcev, specializiranih za določena področja, npr. odvetnike, svetovalce za delovno pravo in diplomirane davčne svetovalce.