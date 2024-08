"Realnost dvojezičnosti želimo približati tistim, ki je še ne poznajo"

Irene Pecikar De Colle je pred kratkim postala predsednica Združenja staršev Romjan, ki so ga ustanovili leta 1996 v podporo vrtcu in šoli v Romjanu in je postalo vezni člen med starši in šolskimi ustanovami. Znotraj Združenja deluje od leta 2001 tudi mešani pevski zbor Ensemble Romjan.

Katera je trenutna dejavnost vašega združenja in kateri so vaši cilji?

Združenje staršev Romjan si že skoraj trideset let prizadeva za osveščanje, širjenje in podpiranje slovenske kulture in jezika. Deluje predvsem v Romjanu, a ne samo. Naš zbor se je na primer v preteklosti že udeležil prireditev tudi drugod in tudi onkraj meje. Združenje je bilo ustanovljeno zato, da bi podprlo šolo s slovenskim učnim jezikom, ki se danes imenuje po Ljubki Šorli in ima svoj sedež v Romjanu. V preteklih letih je vedno podpiralo predvsem družine, katerih otroci so obiskovali oba vrtca in slovensko osnovno šolo v Občini Ronke, ki spadajo pod Večstopenjsko šolo Doberdob. Ko je le mogoče, pa podpira Združenje tudi tudi same šole in organizira razne delavnice ter tradicionalno Prešolo. S časom se je ustvarila res pomenljiva mreža ljudi. Delovanje nameravamo ohraniti in izvajati naprej. Nadaljevati želimo tudi dejavnost pevskega zbora, ki daje ugled samemu društvu. Nekaj, za kar si prizadevamo v bližnji prihodnosti, je, da bi z zborom sodelovali pri GO! 2025. Držimo pesti.

Kaj bi radi v vlogi predsednice doprinesli novega?

Slovenskega jezika se sicer učim šele sedaj s svojo četrto hčerko, ki obiskuje osnovno šolo. Ker pa prihajam iz družine, ki je za tri četrtine slovenskega porekla, zelo skrbim za to, da se poslanstvo našega združenja ne le ohrani, temveč tudi čim bolj razširi. Prvič zato, da otrokom, ki so naša prihodnost, omogočimo spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in jezika, pa tudi spoznavanje tradicije območja, v katerem živimo. Potem pa tudi zato, da to realnost (dvojezičnosti) približamo tistim, ki je še ne poznajo, čeprav živijo v našem istem območju.