Regeneracija parka Basaglia ogroža drevesa

Regeneracija parka Basaglia po mnenju zveze Legambiente ogroža tamkajšnja drevesa, zaradi tega okoljevarstveniki pozivajo pristojno deželno direkcijo, naj poskrbi za ustrezno zaščito drevja. Gradbišče sicer sameva že nekaj mesecev, pri čemer goriška občinska odbornica Patrizia Artico, ki pobliže sledi obnavljanju parka, pojasnjuje, da naj bi dela v kratkem ponovno stekla.

Nabrala se je zamuda

Do jeseni naj bi se obnova parka zaključila, do takrat naj bi bila nared tudi okrepčevalnica, ki jo bodo uredili v poslopju, kjer je za časa Franca Basaglie deloval dnevni center, kasneje pa tiskarna. Obnavljanje parka kakorkoli poteka s krepko zamudo glede na prvotno časovnico. Med lanskim julijem so napovedali, da naj bi park ponovno odprli letos spomladi, kar se ne bo zgodilo, saj dela niso nikakor zaključena.

Gradbeni stroji so bili v prejšnjih mesecih na delu v območju parka za nekdanjo direkcijo psihiatrične bolnišnice, ki ravno tako že leta sameva. Pred začetkom del so morali poskrbeti za preverjanje prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev. Med njihovim iskanjem se je izkazalo, da so območje za nekdanjo direkcijo ob glavnem vhodu uporabljali tudi kot odlagališče. Zaradi tega so med iskanjem bomb detektorji kovin kar naprej piskali, saj so delavci naleteli na odpadno pločevino in najrazličnejše kovinske in zdravstvene odpadke.