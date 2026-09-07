Za mnoge se je danes začel pouk (foto)

Čeprav se šolsko leto 2026–2027 v Furlaniji - Julijski krajini uradno začenja šele prihodnji ponedeljek, so se na vseh drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in na nekaterih večstopenjskih odločili, da s poukom začnejo že danes.

Naša fotografa Damjan Balbi in Luca Tedeschi sta se danes zjutraj mudila na licejih Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška, na izobraževalnem zavodu Jožef Stefan in na šoli Josipa Pangerca.

Pred šolami, ki so v poletnih mesecih skoraj samevale, je bilo ponovno videti običajni živ žav, mnogi so se veselili ponovnega srečanja s sošolci in profesorji, drugi so bili zaskrbljeni, tretji pa nejevoljni ob zaključku počitnic. Prvošolčki so stopili v razrede polni navdušenja in želja.