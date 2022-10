Rešili so prav vse

Na tovornjak cisterno, ki je prevažal nevarno snov, je včeraj pri nekdanji tehtnici na območju pevmskega parka zgrmelo drevo, ki ga je poškodovala nevihta. Voznik se je prestrašil in je izgubil nadzor nad tovornim vozilom, s katerim se je zaletel v zid. Zmeden je stopil s kamiona, da bi preveril, ali je prišlo do izlitja strupene tekočine, pri tem pa je vdihnil hlape in obležal. Zaradi toksične snovi so se onesvestili tudi nekateri mimoidoči.

To so bile – k sreči izmišljene – okoliščine, v katerih so včeraj dopoldne morali posredovati predstavniki služb za nujno medicinsko pomoč, prostovoljci civilne zaščite ter gasilci enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito s skafandri, ki so ob navzočnosti novogoriških gasilcev sodelovali pri obsežni vaji v Ulici Ponte del Torrione. Vaja je potekala ob zaključku projekta Resiloc, v okviru katerega so v prejšnjih dneh v Gorici priredili tudi mednarodni posvet o naravnih nesrečah. Mimoidoči vozniki in sprehajalci so včeraj radovedno opazovali množico reševalcev »na delu«. Oviran je bil tudi promet, vaja pa se je po nekaj urah uspešno zaključila. Povezana dejavnost je istočasno potekala v Hudičevi luknji v Štmavru, kjer so italijanski in slovenski gasilci ter civilna zaščita reševali poškodovano osebo. Pogrešanca so našli gasilski psi; reševalci so se do njega morali spustiti z vrvmi, saj se je nahajal na težko dostopni točki. Tudi za vaja se je uspešno zaključila.