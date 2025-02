Restavratorska šola se bo vselila v Palačo Alvarez

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo v obnovo palače Alvarez v Ulici Diaz v Gorici vložila 3,5 milijona evrov. Obnovitvena dela se bodo začela prihodnji teden in se bodo nadaljevala do konca letošnjega leta, tako da naj bi se v začetku prihodnjega leta v poslopje vselila restavratorska šola, ki je svojčas delovala v Vili Manin v Passarianu, sicer je trenutno njeno delovanje zamrznjeno.

»Naložba v obnovo Palače Alvarez je vredna 3,5 milijona evrov. Približno 2,1 milijona evrov bo šlo za gradbena dela, medtem ko bo ostali del zneska namenjen nakupu opreme za potrebe deželnega zavoda Erpac, ki ima v poslopju svoj sedež, in za odprtje restavratorske šole, ki je svojčas delovala v Vili Manin,« je včeraj pojasnil deželni odbornik Sebastiano Callari, ki si je ogledal poslopje v središču Gorice tik pred začetkom obnove.

Trenutno v pritličju Palače Alvarez delujejo arhiv in knjižnica deželnega zavoda Erpac, medtem ko so ostala nadstropja namenjena pisarnam. Središčni del poslopja, ki je bil nekoč univerzitetni sedež, je prazen.

V pritličju so poleg knjižnice in arhivov tudi prostori, ki jih za svoje delovanje uporablja združenje SOSRosa. V poslopju ima nekaj pisarn tudi podjetje Insiel. Callari se je med včerajšnjim obiskom srečal z direktorjem podjetja Insiel Diegom Antoninijem, z inženirko Marto Fragasso, ki sledi postopku za obnovo poslopja, in s predstavniki gradbenega podjetja Sicea iz Vigonze pri Padovi, ki bo poskrbelo za izvedbo prenovitvenih del. Potekala bodo v treh sklopih, ki bodo skupno trajali deset mesecev, tako da se bodo dela zaključila pred koncem letošnjega leta.

Nova toplotna črpalka

Poslopje je še najbolj potrebno novega ogrevalnega in klimatizacijskega sistema. Staro kurilno peč na plin bodo zamenjali s sodobno toplotno črpalko, ki bo zagotovila tridesetodstotni prihranek energije; zamenjave so potrebne tudi cevi, ki so speljane po poslopju, saj so ponekod puščale. Poleg tega bodo poslopje opremili z napravami, ki uravnavajo stopnjo vlage, kar je še zlasti pomembno za arhiv in knjižnico. Prostore, v katerih hranijo stara likovna dela in druge dokumente, bodo opremili tudi z novim protipožarnim sistemom na plin.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je sicer postala lastnica Palače Alvarez leta 2016, potem ko so ukinili pokrajine. Pokrajina Gorica je stavbo korenito obnovila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V poslopju je v prejšnjih letih domovala Univerza v Vidmu, nekaj časa tudi Akademija za umetnost Univerze v Novi Gorici. V Palači Alvarez so domovala tudi razna društva, med njimi je tudi Evropeistična akademije, glede katere so včeraj napovedali, da naj bi poslopje zapustila konec letošnjega leta. Palača sicer razpolaga s tremi oz. v nekaterih delih stavbe s štirimi nadstropji, kjer je skupno na voljo 6300 kvadratnih metrov površine.

Nekaj desetin študentov

Deželni odbornik Sebastiano Callari je še posebej zadovoljen, da bo ob zaključku prenove Palače Alvarez v poslopju zaživela restavratorska šola. »Za Gorico bo pomembna pridobitev,« je zagotovil Callari in pojasnil, da bo restavratorska šola imela nekaj desetin študentov, sicer bodo njene vsebine določili prihodnje leto, saj trenutno v Vili Manin ne deluje več. Predvidoma se bodo v novi restavratorski šoli posvečali restavriranju tekstila in papirja.