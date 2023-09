Rešujejo »vozel« čezmejnega trga

Bliža se leto 2025, ko bo TrgEvrope / Transalpina eno izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture. Zaradi tega je treba čim prej poskrbeti za poenostavitev birokratskih postopkov, ki so potrebni za organizacijo čezmejnih dogodkov in prireditev, saj je trenutno treba spoštovati predpise dveh držav in tudi vloge za dovoljenja je treba vlagati v dveh državah. Rešitev za omenjene težave so ponudili na srečanju, ki ga je včeraj Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) izpeljalo v okviru projekta B-solution. Na srečanju so predlagali opredelitev Trga Evrope / Transalpina kot območja s posebno pravno ureditvijo, kar bi pri organizaciji dogodkov omogočilo vodenje enotnih postopkov ne glede na to, ali bi prireditve potekale v celoti ali delno v eni ali v obeh državah.

V imenu goriškega župana je uvodoma navzoče nagovorila občinska odbornica Sarah Filisetti, medtem ko je novogoriškega zastopala vodja njegovega kabineta Mija Lorbek. Sledil je pozdrav državne sekretarke Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesne Humar, ki je z GO!2025 povezana že od postopka kandidature in je tudi sama izpostavila pomen birokratskega usklajevanja na obmejnem območju.

Mednarodne izkušnje

Prvi del delovnega srečanja je vodila Cinzia Dellagiacoma, vodja projekta B-solution pri Združenju evropskih obmejnih regij (AEBR). Sledila je predstavitev nekaterih praktičnih primerov. Ricardo Ferreira, koordinator projekta Evropske komisije Border Focal Point, je poudaril pomen institucionalizacije čezmejnega sodelovanja. Guus de Bruijn je govoril o Beneluksu in o delovanju nadregionalne organizacije, ki med Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom spodbuja prost pretok delavcev, kapitala, storitev in blaga. Sónia Antunes, koordinatorka projekta Eurocity Cerveira-Tomiño, je predstavila, katera orodja je uporabil njihov EZTS za reševanje težav na obmejnem območju med Španijo in Portugalsko. Marcin Krzymuski, predstavnik centra za sodelovanje Frankfurt-Slubice (Nemčija/Poljska) je navedel dva konkretna čezmejna projekta - avtobusno linijo in sistem ogrevanja.

Evropa gradi mostove

V drugem delu dopoldneva, ki ga je vodila Sandra Sodini, vodja direktorata za mednarodne odnose dežele FJK, je bil na sporedu evropskega poslanca Sandra Gozija. V svojem nagovoru je predstavil projekt Bridge EU, ki predvideva ustanovitev čezmejnega koordinacijskega centra v prestolnici vsake članice EU in čezmejnega odbora z regionalnimi predstavniki obeh držav.

Enoten skupni prostor

Pri iskanju rešitev za goriški čezmejni trg je v okviru projekta B-Solution skupaj še z nekaterimi strokovnjaki za mednarodno pravo sodeloval odvetnik Mitja Ozbič. Med včerajšnjim srečanjem je predstavil poročilo, v katerem je nekaj potencialnih rešitev, ki so se že izkazale za koristne pri organizaciji dogodkov med obema mestoma, vendar ne odpravljajo osnovne problematike.

Edina učinkovita rešitev, ki jo je predstavil Ozbič in so jo soglasno podprli tudi ostali govorniki, je preoblikovanje celotnega pristopa k uporabi skupnega območja, ki ne bi smelo biti opredeljeno kot ločeno, temveč kot enoten skupni prostor, kar bi poenostavilo upravne ovire ter omogočilo poglobljeno in bolj tekoče sodelovanje. Edina rešitev, ki bi dejansko rešila težave, je torej opredelitev območja s posebno pravno ureditvijo za trg. To bi omogočalo vodenje enotnih upravnih postopkov, ki bi jih uporabljali tako italijanski kot slovenski organizatorji dogodkov, ne glede na to, ali bi prireditve v celoti ali delno potekale v eni ali obeh državah.

Odločna podpora Dežele FJK

Barbara Zilli, deželna odbornica za finance, je podprla prizadevanja EZTSza poenostavitev birokratskih postopkov in za ustanovitev območja s posebno pravno ureditvijo, saj je prepričana, da bo lahko čezmejna Evropska prestolnica kulture 2025 v prihodnosti za zgled vsem evropskim obmejnim območjem, ki si želijo sodelovanja. »Trg Evrope/Transalpina bo eden izmed glavnih prizorišč EPK2025 in bo kraj srečevanja predvsem mladih. Evropska prestolnica kulture mora biti prestolnica vseh mladih, ki bodo k nam prišli iz najrazličnejših krajev,« je poudarila Barbara Zilli in spomnila, da deželna vlada tudi gmotno podpira projekt z naložbami, saj verjame v njegov razvojni potencial.

Predsednik EZTS Paolo Petiziol je ob zaključku zasedanja poudaril, da bo EZTS zagovarjal zamisel o ustanovitvi območja s posebno pravno ureditvijo pred vsemi institucionalni deležniki, vendar je za dosego učinkovitega rezultata potrebna močna politična volja, ne le lokalna, temveč tudi državna in evropska. Podobnega mnenja so bili tudi drugi udeleženci včerajšnjega srečanja, sicer nam je Ozbič pojasnil, da bi bil za ustanovitev območja s posebno pravno ureditvijo potreben dogovor med slovensko in italijansko vlado. S slovenskim zunanjim ministrstvom so se že začeli pogovarjati, medtem ko je glavni referent na italijanski strani ravno vodja direktorata za mednarodne odnose dežele FJK Sandra Sodini, ki je bila pred leti direktorica EZTSin je v prvi osebi sledila tudi pripravi kandidature za EPK2025, tako da celotno zadevo zelo dobro pozna.