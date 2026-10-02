Start Gira 2027 v Trstu: manjka le še uradni pečat

Kot vse kaže, manjka le še uradni pečat, da bo začetek 110. izvedbe kolesarske dirke po Italiji potekal v Trstu. Kot je včeraj poročal dnevnik Messaggero Veneto, so pogajanja med predsednikom Dežele FJK Massimilianom Fedrigo in vodstvom družbe RCS Sport, ki organizira Giro d’Italia, v zelo napredni fazi. Ostajalo naj bi še odprto vprašanje denarnega vložka, ki bi ga morala zagotoviti Dežela FJK in ki naj bi znašal 10 milijonov evrov.

O startu Gira 2027 se je pred nekaj meseci že govorilo. Dežela FJK s svojim sloganom »Io sono Friuli Venezia Giulia« je bila na lanski izvedbi dirke celo glavni pokrovitelj rožnate majice, ki označuje vodilnega v skupnem seštevku. Dnevnik Messaggero Veneto ob tem omenja, da naj bi novica postala uradna dan po Barcolani, in sicer v ponedeljek, 12. oktobra. Uradno predstavitev uvoda Gira 2017 v Trstu bi lahko potekala na šolski ladji italijanske vojne mornarice Amerigo Vespucci, ki bo v dneh Barcolane v Trstu. Tudi v tem primeru pa je pogojnik še obvezen.

Finančnega dogovora med Deželo FJK in družbo RCS Sport kot rečeno še ni. Pred tremi leti so organizatorji rožnate dirke že zavrnili ponudbo za start dirke v Trstu v višini 7,5 milijona evrov, leta 2025 pa je nato tako imenovano »Grande Partenzo« gostila Albanija. Če so finančna pogajanja, ki jih za Deželo FJK v prvi osebi vodi Fedrigov glasnik Edoardo Petiziol, še v teku, naj bi bila sestava tras prvih treh etap (za to je odgovoren Paolo Urbani) Gira 2027 v glavnih obrisih že skoraj definirana.

Start in cilj uvodne etape (v soboto, 8. maja 2027) bi bila v Trstu. Trasa naj bi kolesarje popeljala tudi v Slovenijo in bi bila glede na profil kar razgibana. To bi pomenilo, da o nosilcu prve rožnate majice ne bi odločal sprint glavnine. Druga etapa naj bi bila»rezervirana« za Pordenon, ki bo prihodnje leto italijanska prestolnica kulture, medtem ko se, kot še omenja dnevnik Messaggero Veneto, za start in cilj tretje etape (zadnje v FJK) poteguje več krajev.

Zadnjič je Trst gostil Giro leta 2014, ko je zadnjo etapo dirke kot prvi Slovenec osvojil sprinter Luka Mezgec. Tisto izvedbo dirke je osvojil Kolumbijec Nairo Quintana.