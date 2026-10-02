Mojstrovine iz porcelana tudi v katalogu

V novem katalogu bo na več kot 800 straneh mogoče prebrati vse o dragoceni zbirki porcelanastih mojstrovin tržaškega podjetnika in mecena Vanje Lokarja ter soproge Sonje Polojaz. Zakonca sta zbirko, vredno skoraj dva milijona evrov, lani darovala tržaški občini, na ogled je v muzeju Sartorio. Tu bodo jutri ob 16. uri prvič predstavili katalog s fotografijami in opisi več kot 550 razstavljenih predmetov.

V prvem delu kataloga bo na več kot 220 straneh mogoče brati prispevke največjih evropskih strokovnjakov na področju porcelana. Zapise so prispevali Errol Manners, Maureen Casidy-Geiger, Giovanni de Girolamo, Barbara Beaucamp-Markowsky, Cristina Maritano in Angela Caròla-Perrotti, pod uvod v katalog pa se je podpisal Lokar. Drugi del kataloga, ki ga bosta predstavila Andreina d'Agliano in Alessandro Biancalana, pa zaobjema fotografije in opise razstavljenih predmetov.