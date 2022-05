Rimska amfora ob izlivu Timave

Na dnu Timave med Ribiškim naseljem in Tržičem so našli rimsko amforo. Opazil jo je moški, ki je takoj zatem obvestil pristojne službe; na kraj so se v prejšnjih dneh odpravili karabinjerji oddelka za zaščitno kulturne dediščine iz Vidma, ki so skupaj s kolegi iz Gradeža in osebjem spomeniškega varstva amforo pobrali iz morja. Dolga je 80 centimetrov in široka do 35 centimetrov; v prihodnjih tednih jo bodo temeljito očistili. Po prvi oceni izvedencev naj bi šlo za amforo iz prvega stoletja pred Kristusom. Podobne amfore naj bi bile razširjene predvsem v Severnem Jadranu. Do današnjih dni se je ohranila zakopana v mulju, vendar je pred časom spet pokukala izpod dna reke. Amforo se je nahajala na območju, ki mu arheologi pravijo Lacus Timavi; v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so ob izlivu Timave našli še nekaj drugih amfor.