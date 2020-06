»Roj čebel velja več kot sodček nafte«

Na pogorišču panjev, ki so jih neznanci zažgali v noči na 10. maj v gozdu na ozemlju Občine Šlovrenc, nastaja čebelnjak solidarnosti. Kako bo zgledal in kakšna bo njegova vloga pri ozaveščanju družbe glede pomena čebel za naravo in življenje na našem planetu, so v prejšnjih dneh predstavniki družbe Kraška gmajna pojasnili županu iz Šlovrenca Eziu Clocchiattiju. Srečanja so se udeležili predsednica družbe Sara Devetak, podpredsednik Pietro Lombardo, čebelar Dario Visintin in predsednik čebelarskega konzorcija iz goriške pokrajine Pierantonio Belletti, ki je opozoril, da čebelarji iz Furlanije - Julijske krajine ne pomnijo tako hudega vandalskega dejanja, kakršno je bilo tisto, ki so ga sami doživeli pred slabim mesecem. Medtem ko se policijska preiskava za ugotovitev identitete storilcev nadaljuje, čebelarji družbe Kraška gmajna še vedno prejemajo izraze solidarnosti od vsepovsod. Preko spleta jim je pisalo na tisoče in tisoče ljudi, tudi župan Clocchiatti jim je izrazil solidarnost. »V današnjih časih je roj čebel pomembnejši in več vreden od sodčka nafte,« je poudaril prvi občan Šlovrenca, medtem ko so čebelarji napovedali, da bo nov čebelnjak čim bolj vpet v krajevno okolje. Čebelarji si želijo sodelovanja z občinsko upravo in s šolami, saj so prepričani, da je treba ravno otroke poučiti o pomenu čebel za ekosistem in človeka.