Rokave si bo zavihalo preko 500 reševalcev

Več kot 500 pripadnikov služb iz siste ma zaščite in reševanja, varnostnih sil, prostovoljnih organizacij in lokalnih organov iz Slovenije, Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Hrvaške in Nemčije bo sodelovalo na veliki čezmejni vaji GOin4Safety, med katero se bodo spoprijemali s scenarijem potresa magnitude 5,8 na širšem čezmejnem območju občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba , Miren-Kostanjevica in Ajdovščina. Vaja se bo začela jutri v dopoldanskem času, zaključila pa v soboto, 7. junija.

Po prvi predstavitvi, ki je potekala 20. maja v goriški mestni hiši, so včeraj dogodek in njegov pomen podrobneje pred stavili na Trgu Evrope / Transalpina. Med navzočimi sta bila župana Gorice in Šempetra-Vrtojbe, Rodolfo Ziberna in Milan Turk, direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek, namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad ter predstavniki gasilcev, civilne zaščite in drugih služb z obeh strani meje. Na italijanski strani je za organizacijo vaje zadolžen predstavnik goriške civilne zaščite Salvatore Gambitta, na slovenski pa Borut Mihelj iz Gasilske enote Nova Gorica.

Namen je usklajevanje

Vaja je del uradnega programa GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica. Namenjena je izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju služb za zaščito in reševanje pri obvladovanju razmer ob izrednih naravnih dogodkih, kot je potres, ter s tem povezanih verižnih nesreč: od porušitve objektov in uničenja infrastrukture do zemeljskih plazov, požarov, uhajanja in razlitja nevarnih snovi ter drugih dogodkih, tudi v povezavi s podnebnimi spremembami.

Program projekta je vključeval seminarje za občinske in regijske štabe civilne zaščite ter prostovoljce iz sistema zaščite in reševanja, simulacijsko vajo, ki je preizkusila odziv in delovanje ob kritičnih dogodkih, ter zaključno vajo, na kateri bo sodelovalo preko več kot 500 udeležencev. Vaja se bo začela jutri okrog 10. ure (sporočilo bodo dobili tudi občani, ki so vpisani v sistem Alert System). Najprej bodo na raznih prizoriščih (na čezmejnem ozemlju jih bo okrog 20) ukrepale lokalne službe za zaščito in reševanje, nakar jim bodo v večernih in nočnih urah priskočili na pomoč še kolegi iz drugih krajev.

Projekt temelji na evropskem projektu In4Safety ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Organizatorji dogodka so Uprava RS za zaščito in reševanje - izpostava Nova Gorica, Gasilska enota Nova Gorica, Občina Gorica, italijanska civilna zaščita in inštitut ISIG. Slednji skrbi tudi za znanstveno in operativno podporo vaji. Kot partnerja pa sta prisotna Zavarovalnica Triglav in Evropska prestolnica kulture GO! 2025.

Med vajo bodo iskali in reševali ponesrečence po potresu, gasili bodo požare, poskrbeli bodo za evakuacijo ranljivih skupin in za krizno komuniciranje. Vaja se bo zaključila v soboto, v nedeljo ob 11. uri pa prirejajo še zaključno slovesnost.