S kolesi Go2Go prekolesarili že 3000 kilometrov

Sistem izposoje koles Go2Go se je med uporabniki lepo prijel, ugotavljajo pri družbi Nomago, ki je sistem konec maja vzpostavilo v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Od otvoritve sistema so zabeležili 650 registriranih uporabnikov. »V sorazmerno kratkem času smo zabeležili že več kot 1865 najemov električnih in navadnih koles, v tem času pa so uporabniki prekolesarili že več kot 3000 kilometrov,« pojasnjujejo v Nomagu, kjer dodajajo, da se število uporabnikov povečuje iz dneva v dan, kar kaže, da je bila novost zelo lepo sprejeta. Obenem pa v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje EZTS GO vodijo tudi aktivnosti za vzpostavitev čezmejne izposoje.

»Odzivi uporabnikov so izredno dobri, saj jih je kar 89 odstotkov storitev ocenila z 5, povprečna ocena najemov prek mobilne aplikacije pa znaša visokih 4,7,« pojasnjujejo v Nomagu. Uporabniki so navdušeni predvsem nad preprostim postopkom registracije in izposoje koles ter funkcionalnostjo nove generacije pametnih koles, ki so vključena v sistem GO2GO. Kolesa imajo namreč vgrajeno pametno elektronsko ključavnico, ki omogoča tudi začasno parkiranje izven uradnih postaj sistema in vračilo kolesa tudi v primeru, da so vsa priklopna mesta že zasedena.