S kolesom čezmejno od Gorenjske do Sesljana

Kolesarjem od Kranjske Gore do Sesljana želijo ponuditi čim boljšo izkušnjo. Predvsem pa jim omogočiti, da bi čezmejno območje doživeli kot eno samo, povezano destinacijo. To je cilj projekta CycleProMotion, katerega vodilni partner je Regijska razvojna agencija (RRA) Severne Primorske.

Štiri kolesarska vozlišča

Čezmejni projekt, ki je vreden nekaj več kot 1.300.000 evrov, bo v znamenju kolesarstva povezal severno Primorsko, Gorenjsko in Furlanijo - Julijsko krajino, in sicer s promocijo že obstoječe kolesarske ponudbe. V sklopu projekta pa bodo tudi izboljšali in poenotili dostop do informacij, ki bodo na voljo v več jezikih, ter uredili štiri pametne kolesarske postaje.

Te bodo prava »mobilnostna vozlišča« za kolesarje, kjer bodo na voljo razne storitve in vse potrebne informacije. Nameravajo jih uresničiti v Kranjski Gori, v Kobaridu na Livku, Šempetru pri Gorici in v bližini Sesljana.