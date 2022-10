S kolesom v drevo

Danes je okrog 12.30 v Gradiščuti v goriški občini prišlo do nesreče, v kateri je 14-letni fant izgubil kontrolo nad svojim kolesom in se zaletel v drevo, pri čemer si je poškodoval zgornji del telesa.

Prijatelji, s katerimi je kolesaril po gozdu, so takoj poklicali enotno številko za klic v sili 112 ter pokazali helikopterju točno točko, kjer so se nahajali. Opaziti je bilo, da poznajo pravilen postopek klica v sili.

Zdravstveni delavci službe Sores so na kraj nesreče napotili reševalno vozilo iz Gorice in helikopter, najstnika pa so s slednjim prepeljali v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo z rumeno triažno kodo.

Pri reševanju so sodelovali tudi gasilci, ki so fanta odpeljali do ceste.