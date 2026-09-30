S privarčevano vodo bi »odžejali« 15.600 družin

Podjetje Irisacqua je poskrbelo za 12,7-odstotno znižanje vodnih izgub na območju goriške pokrajine, kar presega cilje, ki so si jih zadali v okviru projekta za daljinsko vodeno upravljanje vodovodnih omrežij Smart Water Management FVG. Vodne izgube so znižali s 42,20 odstotka iz leta 2020 na 29,51 odstotka iz konca lanskega leta.

Rezultat, ki je bil dosežen v okviru skoraj 48 milijonov evrov vrednega programa, pri katerem od leta 2022 sodeluje vseh sedem upravljavcev integrirane oskrbe z vodo v Furlaniji - Julijski krajini, krepi sposobnost goriškega območja za spremljanje in upravljanje lastne vodne infrastrukture, poleg tega postavlja temelje za vse učinkovitejše upravljanje vodnih virov v prihodnjih letih.

Vode za 940 bazenov

Iz podjetja Irisacqua pojasnjujejo, da so ciljali na omejitev vodne izgube na 36,84 odstotka, vendar so nato presegli zastavljeni cilj in vodno izgubo znižali za dodatnih sedem odstotkov. To v praksi pomeni, da glede na količino vode, ki je bila leta 2020 prečrpana v omrežje (približno 18,52 milijona kubičnih metrov), po novem letno prihranijo 2,35 milijona kubičnih metrov vode, ki bi se drugače izgubila v distribucijskem omrežju. Prihranjena količina ustreza 940 olimpijskim bazenom oziroma letni porabi vode več kot 15.600 gospodinjstev na celotnem območju, kjer je za vodno oskrbo pristojno podjetje Irisacqua.

»Ko smo se prijavili na razpis, smo se v podjetju Irisacqua dobro zavedali, da si postavljamo zahtevne cilje. Današnji rezultat, ki za več kot sedem odstotnih točk presega zastavljene cilje, je najboljša potrditev kakovosti in učinkovitosti, s katerima je naše podjetje izvedlo tehnično zahteven projekt in uspešno zaključilo številne zahtevne naloge: od natančne vzpostavitve posameznih vodnih območij do iskanja vodnih izgub z uporabo najsodobnejših tehnologij in obvladovanja zahtevnih tržnih razmer, ki jih je oteževalo sočasno izvajanje več deset projektov, financiranih iz sklada za okrevanje in odpornost, po celi Italiji,« pravi Marco Peretti, direktor podjetja Irisacqua.

Ni le okoljsko vprašanje

»Pomembno je poudariti nekaj, kar je pogosto spregledano: izguba vode ni le okoljsko vprašanje, čeprav je to nedvomno pomemben vidik. Predvsem je strošek. Vsak kubični meter, ki se izgubi v omrežju, je bil predhodno odvzet, obdelan ter z uporabo energije načrpan in distribuiran. Zmanjšanje izgub za 12,69 odstotka zato pomeni tudi manjšo porabo energije za črpanje in obdelavo vode, ki nikoli ne bo prišla do uporabnika, nižje operativne stroške podjetja in navsezadnje preprečeno gospodarsko potrato, kar pomeni bolj trajnostno upravljanje danes in v prihodnosti,« pristavlja Marco Peretti.

Drugi steber projekta je vzpostavitev daljinsko vodenih vodnih območij znotraj omrežja, to se pravi razdelitev vodovodnega sistema na sektorje, katerih delovanje je povezano in hkrati tudi nadzirano. Tovrstna razdelitev omogoča čim prejšnje odkrivanje vodnih izgub, ki jih je drugače zelo težko najti. Podjetje Irisacqua je 103,52 kilometra omrežja med Gorico-Ločnikom in Ronkami razdelilo na sedem novih območij; že pred tem je upravljalo 825 kilometrov omrežja, ki je bilo že razdeljeno na območja. Danes se celotno omrežje upravlja prek programske platforme iWG, ki vključuje modele za spremljanje ter napredne funkcije digitalizacije in zmanjševanja vodnih izgub. Izvršna direktorica podjetja Irisacqua Giulia Martellos poudarja, da je vodovodno omrežje po izvedenem projektu veliko bolj učinkovito in da bo tudi nabrano znanje še kako koristno za nadaljnje upravljanje oskrbe s pitno vodo.