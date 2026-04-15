S sežiganjem neuporabnih bal sena zanetil hud požar

Danes okoli 11.30 so policisti prejeli obvestilo o požaru v naravi med naseljem Gojače in naseljem Črniče na Ajdovskem, poročajo Primorske novice. Ajdovski policisti so na kraju ugotovili, da je 66-letni občan kuril več neuporabnih bal sena na zemljišču ob gospodarskem objektu. Med kurjenjem mu je ogenj ušel izpod nadzora, pri čemer je zagorelo tudi v notranjosti objekta, kjer so bile skladiščene bale sena. V požaru je zgorelo približno 250 bal sena, kmetijski stroji (traktor in samonakladalka) ter gospodarski objekt.

Po prvih ocenah je v požaru nastalo za več deset tisoč evrov škode. Na kraju so posredovali gasilci PGD Ajdovščina, PGD Selo in GRC Ajdovščina ter policisti. O dogodku so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega občana zaradi opeklin po telesu prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Policija bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper odgovorno osebo pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi kurjenja v naravnem okolju.