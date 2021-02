S spletom zaživita njena ustvarjalna in podjetniška žilica

Dvaindvajsetletna Števerjanka Sara Soban je diplomirana v ekonomiji in turizmu, ne manjka pa ji ustvarjalne žilice in podjetnosti: iz karantenskega kratkočasja je ustvarila spletno prodajalno nakita, s svojimi izkušnjami v svetu dela pa nudi pomoč mladim in manj mladim pri iskanju nove zaposlitve. Sara Soban se je po opravljenem šolanju na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici odpravila na Univerzo za uporabne znanosti v Salzburg, kjer je junija diplomirala na smeri Inovacija in uprava v turizmu. Sama pravi, da od malega obožuje ročna dela, karanteno med lansko pomladjo pa je izkoristila, da je enostaven konjiček spremenila v manjšo prodajalno nakita. Svojo podjetniško sposobnost goji tudi na drugih področjih, kjer na podlagi svojih izkušenj v mednarodnem okolju nudi pomoč pri pisanju učinkovitih življenjepisov.

Kaj te je pripeljalo na univerzo v Salzburgu?

Po maturi se nisem znala odločiti, če bi raje študirala ekonomijo ali turizem, obe smeri sta me zelo zanimali. Z brskanjem po spletu sem našla Univerzo za uporabne znanosti v Salzburgu, ki nudi program Innovation and management in tourism (Inovacija in uprava v turizmu), ki spaja tako ekonomsko kot turistično smer. Zdela se mi je odlična izbira tudi zato, ker pouk poteka v angleškem jeziku, zato nisem imela večjih težav z nemščino. Diplomirala sem junija lani; za to sem prejela naziv Bachelor of Arts in Business, kar mi daje možnost, da se zaposlim ali nadaljujem na marsikateri smeri, ne samo v turizmu ali ekonomiji.