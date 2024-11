S terenci in motokrosi na Lokvah razdejali zasneženo pokrajino

»Ta konec tedna bi obiskovalce na Lokvah morala pričakati zgolj lepa snežna idila, žal pa je številne neprijetno presenetila žalostna podoba razritih brežin, travnikov, sankališč in tekaške steze,« je zapisala mestna občina Nova Gorica na družbenih omrežjih, pri čemer pozivajo sledilce, naj tako ravnanje prijavijo pristojnim oblastem.

Nekateri objestni posamezniki so si, kot kaže, zimsko idilo predstavljali po svoje, pri tem jim ni bilo čisto nič mar za okolje in naravo. S terenskimi vozili in motokrosi so divjali po Lokvah in dodobra uničili teren. Posredovala je tudi policija, so še zapisali.

»To so osebni avtomobili, terenska vozila, motokrosi, slednji pridejo celo čez dan, z avtomobili vsaj to ne. Očitno je slog življenja in zavest ljudi na totalno nizki ravni. Ne bom rekel na najnižji, ampak na zelo nizki ravni,« je dogajanje za Radio Robin komentiral domačin.