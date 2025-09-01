»V zadnjih dveh tednih sem ga opazil petkrat, tako da sem se naposled odločil, da s seboj vzamem fotografski aparat.« Jameljski fotograf Igor Croselli se s šakalom srečuje med raznašanjem Primorskega dnevnika po Doberdobu. Šakal »čaka« na časopis na dvorišču hiše v Vrtni ulici, včasih v sosednji Bratuževi ulici. V soboto ob 5.25 ga je Croselli ujel v svoj objektiv. Tega in verjetno še druge šakale srečujejo tudi številni Doberdobci. Nekaterim ni ravno prijetno, še zlasti ne tistim, ki imajo mačke, pse in druge domače živali.