Šakal čaka na časopis ...

Raznašalec našega časopisa Igor Croselli ga je v fotografski objektiv ujel v soboto ob 5.25, potem ko ga je v zadnjih dveh tednih sredi Doberdoba opazil vsaj petkrat

Danjel Radetič |
Doberdob |
1. sep. 2025 | 12:04
    Šakal na dvorišču ene izmed hiš v Doberdobu (IGOR CROSELLI)
»V zadnjih dveh tednih sem ga opazil petkrat, tako da sem se naposled odločil, da s seboj vzamem fotografski aparat.« Jameljski fotograf Igor Croselli se s šakalom srečuje med raznašanjem Primorskega dnevnika po Doberdobu. Šakal »čaka« na časopis na dvorišču hiše v Vrtni ulici, včasih v sosednji Bratuževi ulici. V soboto ob 5.25 ga je Croselli ujel v svoj objektiv. Tega in verjetno še druge šakale srečujejo tudi številni Doberdobci. Nekaterim ni ravno prijetno, še zlasti ne tistim, ki imajo mačke, pse in druge domače živali.

