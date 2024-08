V Redipulji se je danes, 29. avgusta, zaključila sanacija požarišča nad vasjo, kjer je zagorelo včeraj popoldne. Gasilci so si območje ogledali danes dopoldne, nakar so sanacijo speljali do konca prostovoljci civilne zaščite in gozdarski policisti.

Skupno je zgorelo pet hektarjev kraške gmajne in gozda. Požar so gasili tudi s pomočjo helikopterja, ki je ogenj zajemal v kanalu De Dottori.