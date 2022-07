»Scenarist v meni je končno prišel na svoj račun«

Letošnja 41. izvedba filmskega festivala Sergio Amidei se je v četrtek začela v znamenju režiserja Michela Hazanaviciusa, ki so mu na goriškem festivalu filmske scenaristike podelili posebno nagrado za življenjsko delo, na otvoritvenem večeru na Travniku pa so zavrteli njegov z oskarjem za najboljši film in najboljšo režijo nagrajeni nemi film The Artist. »Na prijazen način mi z nagrado za življenjsko delo sporočate, da sem star in da je morda čas, da se umaknem,« se je ob prevzemu nagrade pošalil 55-letni francoski režiser litovskih korenin. Vedno v šaljivem ključu pa je nato povedal, da je zelo ponosen in počaščen, ker je to nagrada za scenaristiko. »V meni sobivata scenarist in režiser. Film The Artist je doslej prejel veliko pomembnih nagrad, vendar so to bile nagrade za režijo. Scenarist v meni je bil vselej razočaran in ljubosumen, danes pa je končno prišel na svoj račun. Vsi so doslej prezirali delo scenarista, morda v zmotnem prepričanju, da je to v nemem filmu, kjer ni nikakršnih dialogov, postranska stvar. V resnici ni tako. Priprava dobrega scenarija je bistvena podlaga za vsak dober film in to je bilo pri snemanju nemega filma toliko bolj kompleksno in zahtevno delo«.

Hazanavicius, ki ga je spremljala žena Bérénice Bejo, nosilka glavne ženske vloge tako v filmu The Artist kot še v raznih drugih filmskih uspešnicah, se je številni publiki skušal prikupiti z izpovedjo ljubezni do Italije in do italijanskega filma. Naštel je številne režiserje, scenariste in igralce s polotoka, ki so mu bili v navdih in se hudomušno vprašal, ali ni žirija festivala Amidei ob tolikih slavnih imenih imela kake boljše izbire, kot da nagrado podelijo prav njemu. Večer na Travniku, ki se ga je udeležilo okrog 500 gledalcev, je v imenu občinske uprave uvedel kabaretno obarvan pozdrav župana Rodolfa Ziberne, ki se je med zbijanjem šal zahvalil organizatorjem in sodelavcem festivala za izvedbo odmevne prireditve. Pozdrav iz Bruslja je preko videopovezave prispeval tudi evropski poslanec Massimiliano Smeriglio, koordinator komisije za kulturo pri Evropskem parlamentu. Predsednik združenja Sergio Amidei Francesco Donolato je izpostavil pestro in razčlenjeno vsebino festivalskega programa, ki se iz leta v leto bogati z novimi pobudami. »Že gledamo na leto 2025. Slovenska evropska prestolnica kulture, pri kateri bomo soudeleženi skupaj z Novo Gorico, temelji na dialogu. Dialog smo zato izbrali tudi za nosilno temo našega festivala, to je vezna nit, ki povezuje številne filmske in druge ustvarjalne dogodke, ki se prepletajo v tem bogatem tednu«, je dejal.

Filmski festival Amidei se danes nadaljuje, in sicer s filmoma, ki tekmujeta za nagrado za najboljši scenarij. Pred večerno projekcijo bo tudi čas za nagrado za filmsko kulturo, ki jo bo prejela ustanova Anac. Program se začenja ob 10. uri, ko bodo v Kinemaxu predvajali film »Illusioni perdute«, ki se poteguje za nagrado Amidei. O Pier Paolu Pasoliniju, »zadnjemu eretiku«, se bosta ob 11. uri v mediateki pogovarjala Francesco Cenetiempo in Francesco Ranieri Martinotti. V Kinemaxu se bodo popoldne vrstila predvajanja: ob 14.30 bo na ogled »Punta sacra« (Francesca Mazzoleni), ob 15. uri pa »Domenica d’agosto« (Luciano Emmer). Ob 16. uri bodo na svoj račun prišli otroci, saj bodo predvajali selekcijo kratkih animiranih filmov, ob 16.45 pa bo na ogled dokumentarni film »L’onda lunga - Storia extra-ordinaria di un’associazione«, ki zadeva zgodovino združenja ANAC. Ljubitelji umetnosti si bodo ob 17. uri lahko ogledali še selekcijo kratkih filmov, ki v Palači Attems Petzenstein trenutno spremljajo ogled fotografske razstave Roberta Kusterla, »Compendium«. Ob 18. uri sledi okrogla miza z združenjem ANAC, ob 21.15 pa bodo na Travniku podelili nagrado za filmsko kulturo. Sledi ogled filma »Il capo perfetto«, ki tekmuje za nagrado za najboljši scenarij. Ob 23.15 pa bo v Kinemaxu na ogled še »Love nonetheless« (Ai Nanoni).