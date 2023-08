SDGZ odpira pisarno, ki bo v oporo za projekte EPK

Slovensko deželno gospodarsko združenje bo v četrtek, 3. avgusta, ob 18.30 ob prisotnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona uradno odprlo novo pisarno v goriškem KB Centru (Korzo Verdi 51). Glavni cilj pisarne, s katero poleg zaposlenih pri SDGZ sodelujejo stalni strokovni sodelavci, je pomoč slovenski civilni družbi in institucijam v FJK pri pripravi vsebin in razpisov, vezanih na Evropsko prestolnico kulture 2025. Pisarno so vzpostavili že konec leta 2022 s podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, pokroviteljstvom krovnih organizacij SSO in SKGZ ter v sodelovanju s Kmečko zvezo.