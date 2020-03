Še vedno se dogovarjajo za pogodbo

Podjetje Intra Lighting je v začetku marca z namenom širitve dejavnosti s podjetjem Hit podpisalo pogodbo o nakupu kompleksa Cimos in ABK v Šempetru pri Gorici. V ta kompleks spada tudi Športni center Hit. Objekt so uporabljala različna športna društva in posamezniki, med njimi so bili tudi obiskovalci z italijanske strani meje. Po podpisu pogodbe pa so se vrata objekta zaprla, kar je med uporabniki naletelo na nemalo negodovanja.

»Športni center je zaprl že Hit zaradi odloka vlade o zaprtju z namenom preprečevanja širitve virusa,« so nam na vprašanje, zakaj so zaprli Športni center Hit odgovorili iz podjetja Intra Lighting, kjer so že v preteklosti pojasnili, da se z dejavnostjo v Športnem centru Hit ne nameravajo in tudi ne morejo ukvarjati, še iz konca minulega leta pa izhaja dogovor z Občino Šempeter – Vrtojba, da bo objekt odkupila in tako bi dejavnost lahko nemoteno tekla dalje. Dokler ne bi bila urejena prodaja, bi občina objekt najela, najemnina pa bi se štela v kupnino.

»Od novega lastnika Intra Lighting pričakujemo osnutek najemne pogodbe, niso nam ga še poslali. Ne vem niti natančno, če so te prostore že tudi prevzeli v posest od Hita. Mi se vzporedno vsekakor pripravljamo na to, da bomo upravljali s prostori in jih oddajali v uporabo takoj ko bo to spet možno, glede na epidemijo, ki razsaja,« je za Primorski dnevnik pojasnil župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk. Da z občino še urejajo najemno pogodbo, so nam včeraj potrdili tudi v Intra Lighting.

Ravno v teh dneh, ko se je zgodila prodaja med Hitom in Intro Lighting je namreč javno življenje ohromil novi koronavirus. »Najem sicer glede na situacijo trenutno ni smiseln, objekta sedaj ne more nihče uporabljati,« se strinja župan. »Za nas je pa to po svoje boljše, ker nam ni treba plačevati tekočih stroškov. Sicer ne bi bilo nobene bistvene razlike, če bi objekt najprej vzeli v najem in ga potem kupili, saj se bo najemnina štela v kupnino,« je za Primorski dnevnik pojasnil župan Turk.

Občina je najprej načrtovala, da bo nakup Športnega centra Hit lahko uresničila v maju. Tudi pri tem koraku so načrte prekrižali ukrepi, povezani z novim koronavirusom. »Zadeve se nekoliko vlečejo, ker je potrebno za izračun možnosti za kredit občine imeti sprejet zaključni račun. Mi bomo zadeve še malo preučili, za sprejemanje zaključnega računa ni predvidena korespondenčna seja občinskega sveta,« je povedal župan in dodal, da na občini iščejo možnosti, kako bi zadevo izpeljali do konca junija. Občina bo za nakup Športnega centra Hit predvidoma odštela 1,3 milijona evrov, z rebalansom proračuna je predvidela tudi sredstva za urejanje komunalnih priključkov v povezavi z optimizacijo stroškov delovanja objekta. Načrtov glede večjih investicijskih vlaganj v objekt občina nima, saj je ta po besedah župana v dokaj dobrem stanju. Morda bo potrebno zgolj kakšno manjše popravilo. Občina namerava tudi prisluhniti uporabnikom glede manjših prilagoditev objekta. »Skratka, mi smo pripravljeni takoj podpisati najemno pogodbo,« zaključuje župan Turk.