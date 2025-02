Sergio Mattarella podelil najvišje državno odlikovanje Nataši Pirc Musar

Pred slovesnim odprtjem Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar v Vili Vipolže sprejela predsednika Italijanske republike Sergia Mattarello z delegacijo. Ob tej priložnosti ji je italijanski predsednik podelil najvišje italijansko državno odlikovanje Vitez velikega križa z velikim trakom za zasluge Italijanske republike.

S tem dejanjem je želel predsednik Mattarella poudariti prizadevanja predsednice Pirc Musar za krepitev prijateljstva med obema državama in spodbujanje vrednot EU. Predsednica republike se je na izkazano dejanje spoštovanja in časti odzvala z besedami, da s hvaležnostjo sprejema to najvišje odlikovanje, s trdno odločenostjo in zavezo, da bo tudi v prihodnje delovala v smeri krepitve dobrososedskega sodelovanja, zagovarjanja človekovih pravic in vrednot medsebojnega spoštovanja med narodi.

Predsednica Pirc Musar se mu je ob tej priložnosti zahvalila tudi za sprejem povabila na slovesno odprtje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica. Izpostavila je tudi pomen vrednot kulture dialoga in sodelovanja, ki jih je predsednik Mattarella dosledno zagovarjal skozi svoje dolgoletno predsednikovanje. Njegova prisotnost zato dodatno utrjuje skupno pot obeh obmejnih mest v smeri graditve boljše prihodnosti, ki bo črpala moč iz bogastva raznolikih izkušenj in skupnosti.

Zahvalila se mu je tudi za častno pokroviteljstvo, ki ga je letos znova podelil obema krovnima organizacijama Slovencev v Italiji (SKGZ in SSO) ob praznovanju dneva kulture, ki bo 16. februarja potekalo v Gorici. To izkazuje njegovo skrb, spoštljiv odnos in pozornost, ki jo namenja slovenski narodni skupnosti v Italiji. V tem kontekstu je predsednica izrazila zadovoljstvo glede nedavne odločitve italijanskega ministrstva za šolstvo, da slovenske šole izvzame iz vseitalijanske reforme, ki predvideva zmanjševanje ravnateljskih mest. V pogovorih sta se predsednika dotaknila tudi nekaterih aktualnih mednarodnih tem ter priprav na njegov dvodnevni uradni obisk v Sloveniji, predvidoma jeseni letos.